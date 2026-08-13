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13.08.2026 06:31:29
AIkido Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AIkido Pharma hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 16,9 Millionen USD, gegenüber 34,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,47 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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