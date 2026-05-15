AIkido Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AIkido Pharma veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 28,9 Millionen USD gegenüber 6,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at