AIkido Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AIkido Pharma hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 7,27 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AIkido Pharma 13,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 73,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 51,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at