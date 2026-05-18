Aileron Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aileron Therapeutics präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at