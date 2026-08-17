Aileron Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aileron Therapeutics stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aileron Therapeutics -0,280 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at