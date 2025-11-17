Aileron Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aileron Therapeutics hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at