AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered hat am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,080 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 67,5 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,3 Millionen THB.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,590 THB. Im Vorjahr waren -0,670 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 17,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 261,18 Millionen THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 315,91 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at