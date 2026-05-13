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13.05.2026 06:31:29
AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,01 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered -0,020 THB je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,96 Prozent zurück. Hier wurden 64,5 Millionen THB gegenüber 66,5 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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