AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered hat am 15.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,22 THB. Im Vorjahresquartal hatte AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered ebenfalls ein EPS von 0,220 THB je Aktie vermeldet.

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,0 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,3 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at