AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 THB. Im Vorjahresviertel hatte AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered -0,020 THB je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 67,9 Millionen THB im Vergleich zu 68,1 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at