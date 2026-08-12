AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,0 Millionen THB – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Registered 64,5 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at