AIM ImmunoTech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AIM ImmunoTech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,000 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AIM ImmunoTech 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at