AIM ImmunoTech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AIM ImmunoTech präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,000 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AIM ImmunoTech 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at