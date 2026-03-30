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30.03.2026 06:31:29
AIM ImmunoTech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AIM ImmunoTech präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AIM ImmunoTech 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,610 USD. Im Vorjahr hatten -30,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat AIM ImmunoTech im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 47,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,09 Millionen USD im Vergleich zu 0,17 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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