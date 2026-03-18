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AIM ImmunoTech Aktie

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WKN DE: A416YS / ISIN: US00901B3033

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18.03.2026 17:26:47

AIM ImmunoTech Stock Gains Over Final Approval Of Novel Cancer Therapy Patent In Japan

(RTTNews) - Shares of AIM ImmunoTech Inc. (AIM) are climbing about 80 percent on Wednesday morning trading after the Japan Patent Office approved a Japanese patent covering the company's proprietary use of Ampligen (rintatolimod) in combination with checkpoint inhibitors for the treatment of cancer.

The company's shares are currently trading at $1.28 on the New York Stock Exchange American, up 80.28 percent. The stock opened at $1.45 and has climbed as high as $1.62 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.61 to $34.9.

AIM also intends to expand its intellectual property portfolio by pursuing orphan drug designation in Japan for Ampligen in the treatment of pancreatic cancer.

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