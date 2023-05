AIM4 Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AIM4 Ventures präsentierte in der am 01.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,440 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,620 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 78,60 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 47,79 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,380 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 78,05 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at