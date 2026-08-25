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25.08.2026 06:31:29
Aima Technology Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aima Technology Group A lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,54 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aima Technology Group A 0,720 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Aima Technology Group A im vergangenen Quartal 6,36 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aima Technology Group A 6,80 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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