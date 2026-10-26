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26.10.2026 06:31:29
Aima Technology Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aima Technology Group A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,52 CNY gegenüber 0,820 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,95 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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