Aima Technology Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aima Technology Group A lud am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,23 CNY gegenüber 0,540 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,14 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,08 Milliarden CNY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 2,36 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aima Technology Group A 2,37 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,14 Prozent auf 25,04 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 25,82 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at