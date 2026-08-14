Aimco Pesticides: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aimco Pesticides lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aimco Pesticides 219,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 483,2 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at