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16.11.2026 06:31:29
AIMECHATEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AIMECHATEC lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 98,45 JPY gegenüber 2,11 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,41 Milliarden JPY – ein Plus von 219,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIMECHATEC 3,26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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