AIMECHATEC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AIMECHATEC hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIMECHATEC ein EPS von -0,220 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIMECHATEC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 191,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at