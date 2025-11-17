AIMECHATEC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AIMECHATEC präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AIMECHATEC -98,920 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,26 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at