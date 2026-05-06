Aimei Health Technology Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aimei Health Technology Company hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aimei Health Technology Company 0,050 USD je Aktie verdient.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at