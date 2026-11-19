Aimei Health Technology Company hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aimei Health Technology Company ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at