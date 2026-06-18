18.06.2026 06:31:29

Aimei Health Technology Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aimei Health Technology Company hat am 16.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at

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