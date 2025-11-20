Aimei Health Technology Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aimei Health Technology Company ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aimei Health Technology Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aimei Health Technology Company 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at