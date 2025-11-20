Aimei Health Technology Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aimei Health Technology Company hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at