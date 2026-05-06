Aimei Health Technology Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aimei Health Technology Company lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at