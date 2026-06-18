Aimei Health Technology Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aimei Health Technology Company hat am 16.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at