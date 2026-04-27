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27.04.2026 06:31:29
AIMER A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AIMER A hat am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat AIMER A 849,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 854,2 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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