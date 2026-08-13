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13.08.2026 06:31:29
Aimia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aimia hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,080 CAD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Aimia 36,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 71,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 128,7 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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