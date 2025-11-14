Aimia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aimia ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aimia die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 129,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at