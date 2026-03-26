Aimia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aimia hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aimia ein EPS von -0,480 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aimia im vergangenen Quartal 118,5 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aimia 127,2 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,380 CAD. Im letzten Jahr hatte Aimia einen Gewinn von -0,750 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aimia mit einem Umsatz von insgesamt 503,40 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 500,80 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at