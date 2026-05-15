Aimia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aimia äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aimia 0,550 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,81 Prozent auf 32,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at