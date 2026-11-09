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09.11.2026 06:31:29
Aimia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aimia hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 45,6 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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