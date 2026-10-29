Aiming legte Quartalsergebnis vor

Aiming hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,44 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aiming einen Umsatz von 3,65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at