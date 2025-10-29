Aiming stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aiming hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Aiming mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at