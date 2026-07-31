Aiming stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aiming lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,69 JPY gegenüber 9,98 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Aiming mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at