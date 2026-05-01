Aiming: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aiming veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aiming in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at