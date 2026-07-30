RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.07.2026 03:04:40
Aims Apac Reit posts 2.5% rise in Q1 DPU to S$0.02337
Net property income stands at S$38.4 million, up 12.5% from S$34.1 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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