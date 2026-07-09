Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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09.07.2026 02:07:03
Aims Apac Reit to acquire Perth freehold industrial property for US$29.6 million
Assuming the deal is fully funded by debt, the acquisition is expected to be distribution accretiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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