Acquire Aktie

Acquire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US0049011044

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09.07.2026 02:07:03

Aims Apac Reit to acquire Perth freehold industrial property for US$29.6 million

Assuming the deal is fully funded by debt, the acquisition is expected to be distribution accretiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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