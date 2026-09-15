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15.09.2026 06:31:28
Ain Pharmaciez: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ain Pharmaciez ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ain Pharmaciez die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 56,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 55,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 177,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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