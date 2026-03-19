Ain Pharmaciez stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ain Pharmaciez hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 163,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 118,30 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121,97 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 175,03 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at