12.06.2026 06:31:29

Ain Pharmaciez vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ain Pharmaciez lud am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Ain Pharmaciez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 200,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54,27 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 172,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 491,62 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Ain Pharmaciez ein EPS von 264,32 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ain Pharmaciez im vergangenen Geschäftsjahr 647,83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ain Pharmaciez 456,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: Asiens Börsen klettern
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen