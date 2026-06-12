Ain Pharmaciez vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ain Pharmaciez lud am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Ain Pharmaciez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 200,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54,27 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 172,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 491,62 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Ain Pharmaciez ein EPS von 264,32 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ain Pharmaciez im vergangenen Geschäftsjahr 647,83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ain Pharmaciez 456,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at