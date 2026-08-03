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03.08.2026 06:31:29
AINAVO legte Quartalsergebnis vor
AINAVO ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AINAVO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,18 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,47 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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