AINAVO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AINAVO hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent auf 23,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at