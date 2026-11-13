AINAVO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AINAVO hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 20,17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 24,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

AINAVO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 81,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 72,39 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,92 Prozent auf 94,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 92,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at