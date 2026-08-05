Ainos gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ainos hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ainos ein Ergebnis je Aktie von -0,990 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at