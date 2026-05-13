Aiphone hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aiphone hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,10 JPY gegenüber 95,68 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent auf 18,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 150,69 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 221,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 62,98 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 63,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at